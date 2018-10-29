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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti

29 Ekim 2018, Pazartesi 22:05
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

3. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağdan çizgiye inerek ön direğe yerden ortaladığı topu Mustafa Pektemek topuğuyla şık bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.

23. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası içinde baskı yapan Vagner Love'a çarparak az farkla auta gitti.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Vagner Love'ın ceza sahası içinde kaybettiği topla sağ tarafta buluşan Quaresma'nın ortasında, Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci topu ayağıyla kurtardı.

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan çizgiye inerek ortaladığı topa Caner Erkin altı pas içinde vurdu, kaleci gole izin vermedi.

49. dakikada Boldrin'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

50. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Roco ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

54. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love, rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan sert vuruş yaparken, kaleci gole izin vermedi. 

60. dakikada Beşiktaş penaltı vuruşundan faydalanamadı. 57. dakikada Saadane, Vagner Love'ı ceza sahasında düşürdü. Oyunun devam etmesinin ardından VAR'a başvuran hakem Bülent Yıldırım, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Gökhan Akkan, Quaresma'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

67. dakikada Quaresma'nın penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

72. dakikada Beşiktaş skoru 3-1 yaptı. Quaresma şık çalımlarla sağdan çizgiye inerek şutunu çekti. Kaleciden dönen topa Caner Erkin gelişine sert vurdu ve savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

79. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu Vagner Love kale önünde kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş skoru 4-1 yaptı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

AA

Etiketler: beşiktaş, süper lig, çaykurrizespor
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