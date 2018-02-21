Beşiktaş, Cenk Tosun'un yokluğunu derinden hissetti

Beşiktaş, Everton'a verdiği Cenk Tosun'un ardından çıktığı 9 maçta forvet oyuncularından yeterli katkıyı alamadı.

Süper Lig'de son maçlarda zorlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında görev alan Vagner Love, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek, son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da Cenk Tosun'u arattı.

Beşiktaş, eski oyuncusunun yokluğunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

Bu resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan Beşiktaş'ta forvet oyuncuların yüzdesi 0,7'de kaldı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

7 golün 4'nü Türkiye Kupası'nda attılar

Süper Lig ve Avrupa'da beklentileri karşılamakta zorlanan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, Türkiye Kupası'nda daha fazla etkili oldu.

Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmanın 5'ini ligde yaparken, bu üç oyuncu 3 lig golüne imza atabildi.

Siyah-beyazlı ekip, forvet oyuncularının etkisiz kaldığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirvenin uzağında kaldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında ise hüsrana uğradı. Maç boyunca sadece 2 pozisyon bulabilen ve bunların birini Vagner Love ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlıların forvet hattı lig ve Avrupa gibi iki önemli kulvarda gereken katkıyı veremezken, Türkiye Kupası'nda ise daha fazla etkili oldu. 9 resmi karşılaşmanın 3'ünü Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş'ta forvetteki isimlerden Mustafa Pektemek, bu kulvarda takımına 3 gol kazandırdı. Sezon başından beri performansını yükseltemeyen Negredo ise Türkiye Kupası'nda fileleri bir kez havalandırabildi.

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı fırsatı da iyi kullanamadı.

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından ilk 11'de daha fazla fırsat bulan İspanyol oyuncu da Vagner Love gibi 2 gol atabildi.

Beşiktaş'ta diğer forvet oyuncuların arkasında kalan ve daha çok Türkiye Kupası'nda tercih edilen Mustafa Pektemek, kupada 3 kez takımına gol kazandırdı.

Talisca, daha çok attı

Siyah-beyazlı ekipte forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada Anderson Talisca; Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek'in toplamı kadar gol attı.

Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken Talisca, Cenk Tosun'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano Correia ile Pepe de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba Hutchinson da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.