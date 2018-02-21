"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Beşiktaş, Cenk Tosun'un yokluğunu derinden hissetti

21 Şubat 2018, Çarşamba 16:34
Beşiktaş, Everton'a verdiği Cenk Tosun'un ardından çıktığı 9 maçta forvet oyuncularından yeterli katkıyı alamadı.

Süper Lig'de son maçlarda zorlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekipte forvet hattında görev alan Vagner Love, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek, son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da Cenk Tosun'u arattı.

Beşiktaş, eski oyuncusunun yokluğunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

Bu resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan Beşiktaş'ta forvet oyuncuların yüzdesi 0,7'de kaldı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

7 golün 4'nü Türkiye Kupası'nda attılar

Süper Lig ve Avrupa'da beklentileri karşılamakta zorlanan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, Türkiye Kupası'nda daha fazla etkili oldu.

Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmanın 5'ini ligde yaparken, bu üç oyuncu 3 lig golüne imza atabildi.

Siyah-beyazlı ekip, forvet oyuncularının etkisiz kaldığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirvenin uzağında kaldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında ise hüsrana uğradı. Maç boyunca sadece 2 pozisyon bulabilen ve bunların birini Vagner Love ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlıların forvet hattı lig ve Avrupa gibi iki önemli kulvarda gereken katkıyı veremezken, Türkiye Kupası'nda ise daha fazla etkili oldu. 9 resmi karşılaşmanın 3'ünü Türkiye Kupası'nda oynayan Beşiktaş'ta forvetteki isimlerden Mustafa Pektemek, bu kulvarda takımına 3 gol kazandırdı. Sezon başından beri performansını yükseltemeyen Negredo ise Türkiye Kupası'nda fileleri bir kez havalandırabildi.

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı fırsatı da iyi kullanamadı.

Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından ilk 11'de daha fazla fırsat bulan İspanyol oyuncu da Vagner Love gibi 2 gol atabildi.

Beşiktaş'ta diğer forvet oyuncuların arkasında kalan ve daha çok Türkiye Kupası'nda tercih edilen Mustafa Pektemek, kupada 3 kez takımına gol kazandırdı.

Talisca, daha çok attı

Siyah-beyazlı ekipte forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada Anderson Talisca; Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek'in toplamı kadar gol attı.

Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken Talisca, Cenk Tosun'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano Correia ile Pepe de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba Hutchinson da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.

AA

Etiketler: beşiktaş, cenk tosun
Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.