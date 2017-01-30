"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Beşiktaş da farklı kazandı

30 Ocak 2017, Pazartesi 21:59
Beşiktaş, üstün bir futbol sergilediği maçta evinde Konyaspor'u 5-1 yendi. Siyah beyazlılar 19. haftayı da lider tamamladı. Üç gol birden atan Cenk Tosun maçın yıldızıydı. Trabzonspor ve Kayserispor'dan sonra Beşiktaş da bol gollü bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'ta goller 9. dakikada yeni transfer Ryan Babel, 28. dakikada Oğuzhan Özyakup, 50, 59 ve 82'de Cenk Tosun kaydetti. Konyaspor'un tek golü 63'te Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı golle geldi. Beşiktaş'ın formda forveti Cenk Tosun 19 maçta 15 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. 

Siyah beyazlılılar 44 puana yükselerek bu haftayı da lider tamamladı. Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş'ın ikinci Başakşehir ile arasındaki fark 2. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldikleri maçta, geçen haftaki kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Güneş, ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendikleri maçın ilk 11'ini, Atiker Konyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda kalede Fabricio Agosto Ramirez yer alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'un görev aldığı Beşiktaş'ta, orta sahada Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu. Son haftaların formda ismi Cenk Tosun ise forvette yer aldı.

Hutchinson, maça yetiştirildi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son antrenmanları kaçıran Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçına yetiştirildi.

Tecrübeli oyuncu, yoğun tedavi sürecinin ardından hazır hale getirildi ve ilk 11'deki yerini aldı.

Ersan Adem Gülüm kadroda yok

Siyah-beyazlı takıma, ara transferde kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı bulunan Caner Erkin ile Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı olan Ömer Şişmanoğlu da kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Luis Rhodolfo, Veli Kavlak, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Andreas Beck ve Gökhan İnler yedekleri oluşturdu.

Demba Ba ve Ersan tribünde

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Demba Ba, siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı.

Demba Ba'nın yanı sıra Ersan Adem Gülüm, mücadeleyi VIP tribününden izledi.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmaya çıktıkları sırada futbolcuları "Lider buraya" tezahüratıyla tribünlere çağırdı ve onlara destek verdi.

Tribünde bir grubun kötü tezahüratı sonrası diğer taraftarlar ıslıklarla buna müdahale etti.

Az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat Parti, Trump'a karşı harekete geçiyor: ''Hükümsüz ve geçersiz''

    Referandum öncesi ‘insanlar gergin’

    Sistemin adı tek kaptanlık

    İnsanlık Trump’a direniyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    HDP'li 2 vekil gözaltına alındı

    Serbest bırakılmayı talep ettiler

    Yüzde 10 AKP’li ''Hayır'' diyecek

    “OHAL, olağan hale gelecek”

    Baluken'in tahliyesine karar verildi

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ''Trump'' hakkında açıklama

    Yeni kimlikler izdihama yol açtı

    Dev proje bu gerekçeyle durdu!

    Trump'a bir şok daha: ‘‘Acınacak cahil bir insansınız’’

    Erken finalin tarihi belli oldu

    15 Temmuz darbe girişimi davası başladı

    İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

    Trump'ın tartışmalı kararına misilleme geldi: ABD'lilerin girişini yasakladılar

    Trump karşıtı kampanya çığ gibi büyüyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direnişin kaynağı
    M. Latif SALİHOĞLU

    93 Harbi: Edirne, Ayastefanos, Berlin
    Ahmet BATTAL

    MHP, referandum ve demokrasi
    Faruk ÇAKIR

    Germeyelim beyler!
    Genel

    Demokrat Parti, Trump'a karşı harekete geçiyor: ''Hükümsüz ve geçersiz''
    Genel

    'Bodrumda sessizce namaz kılıyordum'
    Cevher İLHAN

    “Mugalâtalarla efkâr-ı umumiye iğfal”
    Genel

    Referandum öncesi ‘insanlar gergin’
    Atilla YILMAZ

    Kim demiş Adalet Partisi’nin gençliği yok, her biri komünizme saplanan ok!
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüyanın mahiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.