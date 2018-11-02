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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Beşiktaş en zorlu sınavlarından birini verecek

02 Kasım 2018, Cuma 12:20
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir'i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak.

Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Deplasmanda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyet almakta oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaşmada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe'ye ise 2-0 yenildi.

Medipol Başakşehir deplasmanında tek galibiyet

Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Quaresma cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada takımının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati çeken Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de yarın oynayamayacak.

Gözler Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde

Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde olacak.

Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise yarınki mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.

Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma geldi.

Sarı kart cezası biten Jeremain Lens de yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA

Etiketler: beşiktaş, süper lig
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