Beşiktaş, Ersan Gülüm transferini açıkladı

Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün transferinin tamamlandığını açıkladı.

Ersan Adem Gülüm'e 2016-2017 sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödeyecek siyah-beyazlı kulüp, Hebei China Fortune'a ise herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Hebei China Kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi. AA

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