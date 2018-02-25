Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi! Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puana yükseldi ve aynı puandaki Fenerbahçe'yi averajla geçerek 3. sıraya yerleşti.
Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta oynadığı 3. mücadelede mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 maç sonra bir derbiyi kaybetti. Ayrıca sarı-lacivertli ekibin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.