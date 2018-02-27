Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Açıklamaya göre, Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika açıklamasına göre Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 1 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.

Okunma Sayısı: 471

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.