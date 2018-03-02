Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma PFDK'ya sevk edildi. Quaresma 'kural dışı hareket (2-6 maç) ve saldırı (5-10 maç) maddelerinden sevk edildi.
TFF, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yaşananlar nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma'yı PFDK'ya sevk etti.
Beşiktaş, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan; Fenerbahçe ise "çirkin ve kötü tezahüratla, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Quaresma ise 2 ile 6 maç men cezasının söz konusu olduğu kural dışı hareketi içeren 43. madde ve 5 ile 10 maç men cezasının verilebileceği 44. maddedeki 'saldırı'dan dolayı PFDK'ya sevk edildi.