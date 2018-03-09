Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı geçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi. Beşiktaşlı futbolcuların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği duyuruldu. Beşiktaş, Ankara'da 3 puan bırakmıştı AA

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