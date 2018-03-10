Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni de mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Maçın ilk yarısında rakibine büyük baskı kuran siyah-beyazlı ekip, önemli pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. İkinci yarıda baskısını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Son bölümde kontrollü oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetine imza attı.

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş, sonraki karşılaşmada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçını da kazanarak seriyi üç maça çıkardı. Beşiktaş, seri galibiyetlere imza attığı bu üç haftada 9 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son puan kaybını Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.

Medipol Başakşehir ile puanları eşitledi

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Medipol Başakşehir'i yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, puanını 50'ye çıkararak 25. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli takımla aynı puana ulaştı ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Beşiktaş, ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Son 3 haftada iyi savunma

Beşiktaş, üst üste üç galibiyet aldığı periyotta iyi savunmasıyla da dikkati çekti.

Ligdeki son üç maçta 6 gol atan siyah-beyazlı ekip, sadece bir gol yedi.

Vodafone Park'ta seri galibiyetler sürdü

Beşiktaş, ligde rakiplerini konuk ettiği son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını da bildi.

Vodafone Park'taki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı takım, ardından Galatasaray (3-0), Osmanlıspor (5-1), Kasımpaşa (2-1), Kardemir Karabükspor (5-0), Fenerbahçe (3-1) maçlarını kazandı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup ederek Vodafone Park'taki seriyi 6 maça çıkardı.

Talisca, 2 maç sonra golünü attı

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü atan Anderson Talisca, ligde 2 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki son gol sevincini Kardemir Karabükspor filelerini iki kez havalandırarak yaşayan Talisca, Gençlerbirliği maçının 53. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncu, ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Gol anonsu kadın taraftardan

Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından gol anonsunu kadın taraftar Ebru Ercan yaptı.

Maçın devre arasında dijital izleme projesi "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" kapsamında seçilen İsmail Yavuz Tepe, Neçirvan Fırat Ertekin, Emirhan Balarısı ve Ahmet Ege Karagöz, yeteneklerini sergiledi.

Mücadelenin son dakikalarında oyuncularına taktik vermek için saha kenarına kadar gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hemen yanında taç atışını kullanmaya çalışan Gençlerbirliği oyuncusuna engel oldu. Konuk ekip kenar yönetimi buna tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden teknik direktör Şenol Güneş'i de sahaya çağırdı. Güneş, sahaya gelirken ikinci üçlüyü Adriano Correia çektirdi.