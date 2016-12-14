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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Beşiktaş ikinci kupa sınavında

14 Aralık 2016, Çarşamba 22:34
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Vodafone Arena'da ağırladığı Kayserispor'u 2-1 yendi. Gelirinin şehit ailelerine bağışlandığı maçta tribünlerde her renkten taraftar vardı.

Beşiktaş'ın golünü 71. dakikada Kerim Frei kaydetti. Kerim uzak mesafeden attığı şutla kaleciyi avladı. 82'de skora eşitlik geldi. Gökhan İnler'in orta sahada kaptırdığı topu kendi sürüp ceza sahası dışından sert vuran Furkan skoru 1-1'e getirdi. 85'te Aboubakar Beşiktaş'ı yine öne geçirdi. Aboubakar'ın bir dakika sonra bir şutu da direkten döndü.

Maç 2-1 sona erdi. 

Maçın tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak. Tribünlerde sadece siyah-beyazlı taraftarlar yoktu. Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor taraftarlarının da olduğu birçok futbolsever Vodafone Arena tribünlerindeydi. Tribünler ise pek dolmadı. Maçı 12 bin biletli seyirci takip etti. 

Grubundaki ilk karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sarı-kırmızılı rakibini de yenerek ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

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