"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde son 15 dakikaya dikkat!

22 Şubat 2019, Cuma 02:27
Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri, gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da son dakikalarda attığı ve yediği goller dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında 12 kez fileleri sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.

Karşılaşmaların son bölümünde 3 gol atıp 6 gol yiyen Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bahsi geçen bölümde kaybedilen puanlar ön plana çıktı.

Beşiktaş son 15 dakikada coşuyor

Beşiktaş, ligde bugüne dek attığı 42 golün 12'sini son 15 dakikalık bölümde kaydetti.

Söz konusu sürede 6 kez gol yiyen siyah-beyazlılar, ondan sonra en çok golü ise yine ilk yarının son 15 dakikasında attı.

Maçların 31 ile 45. dakikalarında rakip ağları 10 kez havalandıran Beşiktaş, 46-60 arasında da 9 gol atma başarısı gösterdi.

Son bölüm Fenerbahçe'ye yaramıyor

Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda fazla gol bulamazken, yediği gollerle önemli puanlar kaybetti.

Söz konusu bölümde rakip filelere sadece 3 gol atabilen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

Fenerbahçe, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bu bölümde yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerinde son 15 dakikada kalesinde gördüğü gollerle 5 puan bıraktı.

İki takım da temkinli başlıyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde bir diğer dikkat çekici özellik, her iki ekibinde karşılaşmalara temkinli başlaması oldu.

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde en az golü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yedi.

Bahsi geçen bölümde Fenerbahçe kalesini gole kapatırken, Beşiktaş ise 2 gol gördü.

Bu sürede sarı-lacivertliler 3 kez rakip ağları havalandırırken, siyah-beyazlılar 2 gol atabildi.

Fenerbahçe'de en fazla gol 16-45 arasında

Bu sezon ligde kısır bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gollerin büyük bölümünü 16 ila 45. dakikalarda buldu.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan bölümde 16 ila 30. dakikalarda 6, 31 ila 45. dakikalarda da 5 gol attı.

Ligde bulduğu 23 golün 11'ini bu süreçte kaydeden Fenerbahçe, aynı bölümde ise 12 gol yedi.

AA

Etiketler: fenerbahçe, beşiktaş, derbi
Okunma Sayısı: 452
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    Caşın: Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabilir

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın

    Irkçılıkla mücadelenin sembol ismi Malcom X vefatının 54. yılında rahmetle anıldı

    Türkiye mutsuzlaşıyor

    Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı

    AKP'nin TBMM başkan adayı Mustafa Şentop olacak

    ABD: Suriye'de 200 asker bırakacağız

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinde son 15 dakikaya dikkat!

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor

    Ayasofya sembollerle dolu

    Kayıp nesil ikazı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da Avrupa'ya veda etti

    1000 işçi kadrosuna 36 bin başvuru

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.