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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 88. randevuda

01 Nisan 2017, Cumartesi 10:42
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligin son 2 haftasında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren ve 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. beINSports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.

Aboubakar cezalı

Antalyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, yarın forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart görmesinin ardından Antalyaspor maçında da aynı durumla karşılaşan Kamerunlu oyuncu, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak. 

Hutchinson ve Atınç Nukan sınırda

Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Caner Erkin sakat

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.

Sakatlığı geçen ve siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Demba Ba ise teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yarınki mücadeleye Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11'iyle çıkması bekleniyor.

88. randevu

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

AA

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