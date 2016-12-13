Beşiktaş'ın acı günü

Beşiktaş'ın vefat eden eski yöneticisi Faik Akdil için kulüp binasında program düzenlendi.

Siyah-beyazlı kulüpte Süleyman Seba ve Fikret Orman dönemlerinde yöneticilik yapan Akdil'in cenazesi, Akaretler'deki kulüp binasına getirildi. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, eski futbolcular, camianın önde gelen isimleri ve merhum Akdil'in yakınları katıldı. Orman, burada yaptığı konuşmada, kulüp için üzücü zamanlar yaşadıklarını belirterek, "Bize ağabeylik yaptı. Kalbi hep Beşiktaş için attı. Dik ve sert bir adamdı ama kalbi bir o kadar yumuşaktı. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı. Akdil'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. AA

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