Beşiktaş'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

G Grubu'nda Porto, Leipzig ve Monaco'yla mücadele edecek siyah-beyazlı takım, UEFA'ya 21 kişilik listeyi gönderdi. Listede sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Denys Boyko, Alexander Milosevic ve Pedro Franco yer almadı. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler bulunuyor: Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun. AA

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.