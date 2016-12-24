Beşiktaş'ın konuğu Gaziantepspor

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde bu akşam 61. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Gaziantepspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak bu sezonun ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda cezası sona eren Brezilyalı stoper Marcelo Guedes, Gaziantepspor karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adriano Correia ise yarın forma giyemeyecek. HUTCHINSON CEZA SINIRINDA Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson, ceza sınırında bulunuyor. Geride kalan 15 haftada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Hutchinson, bu maçta sarı kart görmesi halinde ligin ikinci yarısındaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. İLK 11'LER Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Rhodolfo, Tosic, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar Gaziantepspor: Gökhan, Barış, Musa, Hintum, Rajtoral, Muhammed, Abdulkadir, Orkan, Angan, Kangwa, Ghillas İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı. GAZİANTEPSPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı. EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi. Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi. İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın rakibine belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Gaziantepspor'a yalnızca 2 kez boyun eğdi. Beşiktaş, İstanbul'daki 27 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez yenildi, 5 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakip fileleri 59 kez havalandırdı, kalesinde 21 gol gördü. KOCAELİ, ANTALYA VE ANKARA'DAKİ MAÇLAR Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla Gaziantespor ile yaptığı 3 maçı İstanbul dışında oynadı. İki takım arasında 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken maç, İnönü Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynandı ve Gaziantepspor 4-3 kazandı. 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'daki Mardan Antalyaspor Stadı'nda seyircisiz yapılan karşılaşma 1-1 bitti. Vodafone Arena'nın yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda yapılan müsabaka da 1-1 sona erdi.

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