Beşiktaş'ın ligdeki kötü gidişi devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

19. dakikada Caicara'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Adebayor'un kafayı vuruşunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi. 37. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun sağdan içeri çevirdiği meşin yuvarlak Tosic'e çarparak kornere gitti. 58. dakikada Mossoro'nun pasında topla buluşan Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 67. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Epureanu, topa kafayla dokundu. Mossoro'ya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Fabricio kontrol etti. 79. dakikada Visca ceza yayı önünden sert vurdu, Fabricio köşeye giden topun gol olmasına izin vermedi. 89. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Caicara'nın içeri çevirdiği topa Kerim Frei gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1 90+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Tosic topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1 90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunu kaleci Volkan çeldi. Dönen topa Negredo sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. AA

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