Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Mücadele ettiği Şampiyonlar Lİgi'nde birçok rekora imza atan Beşiktaş'ın, bugün yapılan kura çekimi ile birlikte rakibi belli oldu.

Tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarından çıkanTemsilcimiz Beşiktaş’ın mücadele ettiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Siyah beyazlılar son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak. Eşleşmeler şu şekilde: Juventus - Totthenham Basel - Manchester City Porto - Liverpool Sevilla - Manchester United Real Madrid - PSG Shaktar Donetsk - AS Roma Chelsea - Barcelona

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