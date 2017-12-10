Beşiktaş'ın rakibi yarın belli oluyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi yarın yapılacak kura ile belli olacak.

Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak. Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak. Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. Türk temsilcisinin bulunmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri TSİ 15.00'te belirlenecek. Son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak. AA

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