Beşiktaş'ın şampiyonlar ligindeki rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitiren Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi bugün belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

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