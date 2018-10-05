Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsveç'te karşılaştığı Malmö'ye ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 yenildi.

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ilk golü 53. dakikasında geldi. Beşiktaşlı Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Malmö'nün kazandığı penaltıyı Rosenberg gole çevirdi. Alınan bu sonuçlarla gruptaki 4 takımın 3'er puanı oldu. Euronews Türkçe

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