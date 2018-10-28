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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Beşiktaş kötü gidişe son vermek istiyor

28 Ekim 2018, Pazar 14:21
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor.

İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 21'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 56 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarını Beşiktaş, İstanbul ve Rize'de aynı skorla 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor 12 maçtır kazanamıyor 

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 12 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 12 maçtan 8'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı. 

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 11'ini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 32 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 8 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 3, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı 

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: beşiktaş, çaykur rizespor, süper lig
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