"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi'den 'Talisca' açıklaması

26 Mart 2018, Pazartesi 21:25
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneğinin (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel'de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını belirten Çebi, "Sezona başlarken bir amaç koyduk. 'Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon olacak.' dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, "Ligin içerisinde muhakkak inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyon olacak. Bizim istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş'ın şampiyon olması." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca'nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi, "Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca'nın bizimle beraber yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek, kararlılık ama sonuçlar nasıl gelişecek onu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üzerine şöyle devam etti:

"O konuda herkesin değişik görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek istiyorum. Her maçtan sonra hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni gerçekten benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, 'Evet kardeşim bu penaltı, bu ofsayt.' deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lazım; 'Hakem her türlü kararda değil, ilk başta penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.' dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok."

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili Çebi, "Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu, çok da kıymetli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır ama Beşiktaş karşılığını maddi olarak almıştır." ifadelerini kullandı.

Çebi, A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim ama gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var. Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir milli takımın…. Belki 1-2 yılımızı kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların en az 8-10 sene top oynadıklarını düşünün. Burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok."

Ahmet Nur Çebi, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara "En iyi bildiğiniz işi, tek işi yapın." tavsiyesinde bulundu. 

AA

Etiketler: beşiktaş, ahmet nur çebi
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kritik zirveden önemli mesajlar

    "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm"

    "6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı"

    Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti

    Dışişleri Bakanlığı: Bu saldırıları kınıyoruz

    Erdoğan, Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi

    Yeni skandal: Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini toplamış

    ''Biz dolandırıcı asla değiliz''

    ''Vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik''

    'Sınır dışı' etme kararlarına Rusya'dan ilk tepki geldi

    9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

    ABD'nin ilk başörtülü spikeri göreve başladı

    2 milyon TL'lik rüşvete suçüstü

    Dolar 4 liraya dayandı

    Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

    Uzmanlar e-Devlet’te açık buldu

    Türkiye'den vatandaşlık almak 300 bin dolara düşürülüyor

    25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet koptuğunda ölmüşlerin ruhuna ne olacak?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğriye eğri, doğruya doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk karanlık cinayet
    Risale-i Nur'dan

    İslâm güneşine engel olan perdeler açılıyor
    Genel

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış
    İnci Karaman

    Sineğin gözleri
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Ölme ihtimalimiz
    Yeni Asya'dan Size

    58. yıldönümünün ardından
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde teknoloji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.