Beşiktaş kupada gol yağdırdı: 9-0

Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş sahasında TFF 1. L ig ekibi Manisaspor’u 9-0 mağlup etti.

Seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş 15. dakikada Negredo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş 23. dakikada Lens’in attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Beşiktaş 34. dakikada Orkan Çınar’ın golüyle farkı 3’e çıkardı. 43. dakikada Lens’in attığı golle skor 4-0 oldu. Kara Kartal 2. yarıya da hızlı girdi. 68. dakikada Orkan’ın getirdiği topu Negredo tek vuruşla ağlara gönderdi; 5-0. 72. dakikada Tolgay’ın aşırtma vuruşunu takip eden Lens topu boş kaleye gönderdi: 6-0. Maçın en iyisi olan Lens’in 79. dakikadaki asistine Negredo yine gelişine vurdu. Kaleci Emrullah’ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 7-0. 85. dakikada Lens yine sahneye çıktı. Orta sahadan getirdiği topu Negredo’ya kesti. İspanyol futbolcu şık bir vuruşla 4. golü attı: 8-0. Bir dakika sonra Negredo ceza sahası içinde Mustafa Pektemek’i gördü. Bu futbolcu yerden bir vuruşla durumu 9-0 yaptı.

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