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Beşiktaş Leipzig karşısında rekorlar peşinde

05 Aralık 2017, Salı 13:01
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmadan galibiyet veya beraberlikle ayrıldığı takdirde gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısına yeni rekorlar için çıkacak.

Beşiktaş'tan tarihi başarı

Türk futbol tarihinde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan lider olarak çıkan ilk takım unvanını bu sezon alan siyah-beyazlı ekip, Leipzig'e mağlup olmazsa başka alanlarda da tarihi başarılara imza atacak.

G Grubu'ndaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, Leipzig karşısında galibiyet veya beraberlikle ayrıldığı takdirde ilk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesini namağlup tamamlayacak. 

Puan rekoru için beraberlik yetiyor 

Beşiktaş, Leipzig maçına ayrıca puan rekorunu kırmak için çıkacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle berabere kalsa dahi Türk takımları arasında grup aşamasında en yüksek puana ulaşan takım unvanını alacak.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmada berabere kalırsa puan rekorunu 12'ye çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerse 14 puanla rekoru kıracak.

Siyah-beyazlı takım, 5. maçta Porto ile berabere kalarak 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti. Sarı-lacivertli takım, söz konusu sezonda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

Şenol Güneş de tarihe geçecek

Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a tarihi başarılar yaşatan teknik direktör Şenol Güneş de takımının Leipzig maçını yenilmeden tamamlaması halinde tarihe geçecek.

Türk teknik direktörler arasında Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda takımına en fazla puan kazandıran çalıştırıcı olan Güneş, Beşiktaş'ın olası puan veya puanlarından 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye 11 puan kazandıran Brezilyalı teknik adam Arthur Zico'yu da geçmiş olacak. 

Gol rekoruna 2 var 

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde en çok gol atan Türk takımı olmak için yarın 2 gol arayacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruplarda şimdiye kadar en çok gol atan Türk ekipleri Galatasaray ile Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda grup maçlarında 10 gole ulaşırken, Fenerbahçe de 2004-2005'te aynı sayıda gol buldu.

Bu sezon G Grubu'nda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, Leipzig karşısında 2 gol bulursa Türk takımlarının bu rekorunu da 11 gole çıkaracak.

AA

Etiketler: beşiktaş, şampiyonlar ligi
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