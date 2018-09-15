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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Beşiktaş, Malatyaspor'u 2-1'le geçti

15 Eylül 2018, Cumartesi 21:50
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

21. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma sağdan aut çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası dışındaki Ljajic'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ljajic'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Quaresma'nın çaprazdan dar açısına rağmen şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giulherme'nin vuruşunda Karius topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan ve hızla içeri giren Caner Erkin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 

55. dakikada Sadık Çiftpınar'ın uzun topunda Pepe'nin kaçırdığı Boutaib bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncunun vuruşunda Karius gole izin vermedi. 

60. dakikada Aleksic'in kaleye uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Caner Erkin'in uzun topunu kafayla kontrol ederek soldan çizgiye inen Negredo'nun yerden ortasında Babel gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

89. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gol buldu. Beşiktaşlı futbolcuların ceza sahası önünde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Boutaib'in şutunda Karius'tan dönen meşin yuvarlağı Aleksic boş kaleye gönderdi. Caner Erkin'in çizgide müdahale ettiği top Giulherme'ye çarpıp ağlara gitti: 2-1 

90+6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gönül'ün üst köşeye giden şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

AA

Etiketler: beşiktaş, malatyaspor
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