Beşiktaş, Matej Mitrovic’i borsaya bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Matej Mitrovic ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı, kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Bonservisi için 3 milyon euro ödeneceği söylenen 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon 500.000 euro, önümüzdeki sezondan itibaren ise 1 milyon euro ödeneceği aktarılıyor.

Beşiktaş’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama ise şöyle:

“Matej Mitrovic’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Mitrovic, Hırvatistan ekibi Rijeka’da bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.

Asıl mevkii stoper olan Mitrovic, sağ bek ve önlibero pozisyonlarında da görev verilirse oynayabiliyor.

İspanya’dan Adriano için ayrılık iddiası

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Adriano’nun, İstanbul’da üst üste yaşanan saldırılar sonrası takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Adriano, devre arasında uygun bir teklif gelmesi halinde Türkiye’den ayrılmak istiyor. Söz konusu haberde, eşi ve çocuklarını Barcelona’ya gönderen yıldız oyuncunun Türkiye’de yaşanan ardı arkası kesilmeyen saldırılardan etkilendiği ve bu yüzden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Sezon başında Barcelona’dan transfer edilen 32 yaşındaki Adriano, Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.