Beşiktaş - Monaco maçının 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 20:00'de Beşiktaş ile Monaco arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano - Hutchinson, Tolgay - Quaresma, Oğuzhan, Babel - Cenk MONACO: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Moutinho, Fabinho, Tielamans - Lopes, Lemar, Balde Beşiktaş geçen yılın yarı finalisti Monaco ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek. Twitter’da #MaçıTRTYayınlasın etiketiyle taraftarlar çağrıda bulundu. Grupta lider olan Beşiktaş bu akşam Monaco'yu yendiği takdirde bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş'ın kazanması ve grupta ikinci durumda bulunan Leipzig'in puan kaybetmesi durumunda, Beşiktaş gruptan birinci olarak çıkmayı da garantileyecek. Monaco'nun ise grupta yalnızca bir puanı var ve sonunculuktan kurtulmak için kazanmak zorunda. Monaco bugüne kadar grupta yalnızca iki gol atabildi. Bunlardan biri, son maçta Beşiktaş'a karşıydı. Beşiktaş'ın ise grupta yedi golü bulunuyor. Bu gollerden ikisi, iki hafta önce Monaco'da oynanan karşılaşmadaydı. BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 406

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.