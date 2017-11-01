Beşiktaş Monaco’yla berabere kaldı

İstanbul’da Monaco’yla karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ile Fransız ekibi Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu 4’üncü maçında Vodafone Park’ta karşılaştı. Karşılaşmadaki ilk gol Fransız ekibinden geldi. Rony Lopes 45+1’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı geride kapatan Beşiktaş, 54’üncü dakikada Cenk Tosun’un penaltı golüyle maçta eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 10’a yükselterek grup liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, grupta oynadıkları ilk üç maçı da kazanmıştı. Beşiktaş bu maçı da kazansaydı gruptan çıkamayı garantileyecekti.

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