Beşiktaş Monaco’yla berabere kaldı

İstanbul’da Monaco’yla karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş ile Fransız ekibi Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu 4’üncü maçında Vodafone Park’ta karşılaştı.
Karşılaşmadaki ilk gol Fransız ekibinden geldi. Rony Lopes 45+1’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı geride kapatan Beşiktaş, 54’üncü dakikada Cenk Tosun’un penaltı golüyle maçta eşitliği sağladı.
Maçta başka gol olmadı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 10’a yükselterek grup liderliğini sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, grupta oynadıkları ilk üç maçı da kazanmıştı. Beşiktaş bu maçı da kazansaydı gruptan çıkamayı garantileyecekti.