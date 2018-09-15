Beşiktaş, Negredo'ya ilişkin iddiaları yalanladı

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Nasr takımına transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alvaro Negredo'nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberinin doğru olmadığı, basında çıkan haberde bahsi geçen El-Nasr kulübünden şu ana kadar İspanyol golcü için resmi bir teklifin alınmadığı ifade edildi.

Negredo, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 5 maçta 3 gol kaydetti.