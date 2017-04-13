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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Beşiktaş, Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçti

13 Nisan 2017, Perşembe 23:16
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş, Olympique Lyon karşısında 15. dakikada Babel'in golüyle 1-0 öne geçti.

Taraftarlar sahaya girdi

İki takım taraftarları maç için stattaki yerlerini alırken, kale arkasında alt bölümdeki Olympique Lyonlu yüzlerce taraftarlar, Beşiktaşlıların bulunduğu üst tribünden yabancı madde atıldığı gerekçesiyle sahaya indi.

Sahanın tamamına yayılan taraftarlar, bir süre burada kaldı. Bu sırada Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas da saha içine girerek, bu grupla görüştü. Aulas, stat hoparlörlerinden taraftarların sakin olması yönünde uyarılarda bulundu. Stat içindeki emniyet güçleri de sahaya girerek bu taraftarları kontrol altına almaya çalıştı. Polisin, sahaya indikleri kale tarafındaki köşeye yönlendirdiği grup, bir süre sonra tekrar tribüne çıktı.

Lyon Stadı'nın üst tribünlerinin tamamında Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı görüldü. Siyah-beyazlılar, Fransız taraftarların sahaya indiği sırada toplu bir şekilde telefonların ışıklarını yaktı.

UEFA'dan görevliler, yaşanan olaylar sonrası her iki takımın yetkilileriyle görüşerek durum değerlendirmesi yaptı. 

Maç 45 dakika sonra başladı

Gün içinde Lyon sokaklarında yaşanan dostluk görüntüleri, stat çevresi ve içine yansımadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stada gelişleri sırasında stat dışında polisle gerginlik yaşadı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan siyah-beyazlılarla Olympique Lyon taraftarları arasında da kavgalar oldu.

Dışarıdaki olaylar, stat içine de yansıdı. Her iki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçı beklerken, Beşiktaşlıların bulunduğu kale arkasındaki üst tribünden kendilerine yabancı madde atıldığı gerekçesiyle çok sayıda Olympique Lyonlu taraftar, saha içine girdi. 

Anonslarla taraftarların sakin olması yönünde uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerin, kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.

Futbolcular, 35 dakikalık bekleyişin ardından sahaya çıktı. Her iki ekip oyuncuları ve teknik direktörleri, alışılmışın dışında saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Olympique Lyon çalıştırıcısı Bruno Genesio, alkışlayarak taraftarları selamladı. Mücadeleden hemen önce yine kale arkası tribününde hareketlenmeler oldu. Emniyet güçleri, orta tribündeki bir Türk taraftarı gözaltına almak isterken, bu kişi Fransızların bulunduğu alt tribüne atladı. Ancak buradaki görevliler, bu kişiyi tribün dışına çıkardı. 

Maçın hakemleri ve takım kadroları 

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Javier Rodriguez, Pau Cebrian Devis (İspanya)

Olympique Lyon: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Ghezzal, Tousart, Tolisso, Valbuena, Fekir, Lacazette

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Talisca, Adriano, Cenk Tosun

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