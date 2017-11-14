Beşiktaş - Porto maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için 16 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak. Beşiktaş-Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle: Kategori 1: 450 lira Kategori 2: 400 lira Kategori 3: 350 lira Kategori 4: 325 lira Kategori 5: 300 lira Kategori 6: 275 lira Kategori 7: 160 lira Kategori 8: 150 lira VIP: 800 lira 1903 A-E Blok: 800 lira 1903 B-D Blok: 850 lira 1903 C Blok: 900 lira AA

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