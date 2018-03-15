Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde adeta para bastı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Son 16'da elenen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla adeta para bastı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesine rağmen kasasına önemli miktarda para koymayı başardı.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olarak 12.7 milyon euroluk (59 milyon TL) ayak bastı parasının tamamını alan siyah-beyazlılar, Bayern Münih'e elense de bu sezon para bastı.

Pazarlama geliri olarak yaklaşık 25 milyon euroluk (115 milyon TL) gelir elde eden Beşiktaş, performans geliri olarak da 3 galibiyet ve 2 beraberlik alması sebebiyle 5.5 milyon euro (25 milyon TL) almaya hak kazandı.

Son grup maçında aldığı beraberlikle bir üst tura adını yazdırmayı başaran Beşiktaş, 6 milyon euroluk (28 milyon TL) son 16 primi de aldı.

Böylece Beşiktaş'ın kasasına giren toplam para 50 milyon euroyu (230 milyon TL) buldu.