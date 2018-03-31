Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Cezalı Ricardo Quaresma, Adriano Correia ve Gary Medel gibi önemli oyuncularından yoksun mücadele eden siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında oldukça zorlandı. Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda hücumda organize olamadı. Rakibin baskısı karşısında zaman zaman sıkıntılı anlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş, bir hafta aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de 15. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 53'e çıkardı. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini 40 maça çıkardı. Beşiktaş'ın orta sahası cezalı duruma düştü Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon dörder kez sarı kart gören her üç oyuncu, cezaları nedeniyle 28. haftadaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Forvette farklı oyuncular Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında alışılmışın dışında bir kurguyla takımını sahaya sürdü. Orta sahayı Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile oluşturan Güneş, genelde sağ kanatta görev alan Ryan Babel'i de Negredo'nun yanında forvet oynattı. Babel, maçın ikinci yarısında ise sol kanatta görev yaptı. Maçın 63. dakikasında Negredo'nun yerine Jeremain Lens'i oyuna sürerken, Talisca'yı kısa süreliğine forvete çekti. Talisca'dan istediğini alamayan Güneş, Babel'i tekrar ileride görevlendirdi. Beşiktaş'ta son bölümde ise oyuna sonradan giren Vagner Love, forvette yer aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, rakibi karşısında zorlanan takımlarının oyuncularını maç sonunda tribünlere çağırarak destek verdi. Necip Uysal, taraftarlara üçlü çektirdi. AA

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