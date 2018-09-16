Beşiktaş, Sarpsborg maçının bilet fiyatlarında indirime gitti

Beşiktaş Kulübü, Norveç ekibi Sarpsborg ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. Daha önce 165 lira olarak açıklanan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya indirildi.

Beşiktaş Kulübü, Norveç ekibi Sarpsborg ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te yapılacak maçın bilet fiyatlarında, yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda indirime gitme kararı alındığı ifade edildi. Daha önce 165 lira olarak açıklanan en ucuz bilet, yeni fiyatlandırmada 125 liraya düşürüldü. Eski fiyatlardan Sarpsborg maçı için bilet satın alan taraftarların, Passolig kartlarına farkın iade edileceği kaydedildi. Beşiktaş-Sarpsborg maçı için belirlenen yeni bilet fiyatları şöyle: Kategori 8: 125 lira Kategori 7: 135 lira Kategori 6: 185 lira Kategori 5: 215 lira Kategori 4: 245 lira Kategori 3: 275 lira Kategori 2: 305 lira Kategori 1: 335 lira VIP: 900 lira 1903 A-E: 900 lira 1903 B-D: 1000 lira 1903 C: 1100 lira AA

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