Beşiktaş, son maçında Leipzig'e konuk olacak

Şampiyonlar Ligi'nde G grubunda liderliği garantileyen Beşiktaş, son maçında, çarşamba günü Leipzig'e konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Barcelona, Bayern Münih, Beşiktaş, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham'dan sonra son 16 turuna yükselen takımlar, 6. karşılaşmaların ardından belli olacak. Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya) Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre) Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika) Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya) Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz) 6 Aralık Çarşamba: Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya) Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere) Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya) Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa) Leipzig (Almanya) - Beşiktaş Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) AA

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