Beşiktaş'ta Pepe ile yolar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtilerek, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi. Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi müsabakada 7 kez ağları havalandırdı. AA

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