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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beşiktaş'ta Pepe ile yolar ayrıldı

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:46
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtilerek, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi.

Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

 

AA

Etiketler: Beşiktaş, Pepe
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