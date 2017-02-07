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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Beşiktaş'tan 10 milyon dolarlık imza

07 Şubat 2017, Salı 15:31
Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile forma ana sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı.

Vodafone Arena'da gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson ile Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan'ın katıldığı toplantıda, yeni anlaşmanın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Fikret Orman, Vodafone'nun Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olduğunu vurgulayarak, "4 yıl önce yaptığımız Türk sporunun en büyük sponsorluk anlaşmasının ana amacı gönüllere imzaları atmaktı. Şimdi bu anlaşmanın devamını sağlıyoruz." dedi.

Vodafone ile yaptıkları iş birliğinin 150 milyon doları geçtiğini anlatan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Vodafone ile yaptığımız maddi ve manevi iş birliğimizle daha güçlendik. Güzel işlere imza attık. Vodafone Arena artık tüm Beşiktaşlıların yeri haline geldi. Genel merkez Vodafone Arena'ya taşındı. Sadece maç oynadığımız yer değil, evimiz haline geldi. Anlaşma 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını içermektedir."

Forma sponsorluğu 25 milyon dolara ulaştı

Siyah-beyazlı kulüp, Vodafone ile 2014-2015 sezonunda başlayan forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) anlaşmasını sözleşmede yer alan uzatma opsiyonu kullanılarak 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için toplam 10 milyon dolar ve KDV tutarı karşılığında 2 sezon daha uzatmış oldu.

Beşiktaş'ın Vodafone ile yaptığı forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı.

AA

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