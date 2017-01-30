Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

​Beşiktaş, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." denildi. Shanghai Shenhua'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak olan Senegalli forvet, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti. AA

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