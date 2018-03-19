Beşiktaş'tan Negredo hakkında açıklama

Beşiktaş, sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen ve ameliyata alınan Negredo'nun, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceğini duyurdu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, ameliyata alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edildiği ve Acıbadem Fulya Hastanesinde acilen ameliyata alındığı belirtildi. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek Negredo'nun, bir hafta sonra özel koruyucu yüz maskesiyle antrenmanlara başlayabileceği kaydedildi. AA

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