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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beşiktaş'tan önemli galibiyet

05 Mart 2018, Pazartesi 22:12
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

7. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı serbest atışta ön direğe doğru koşu yapan Novak, uygun durumda kötü vuruşla topu auta gönderdi.

23. dakikada Adriano'nun soldan yerden ortasında, savunmanın arkasında Vagner Love, topa dokunamayınca siyah-beyazlılar mutlak bir golden oldu.

38. dakikada Talisca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Vagner Love'ın yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

43. dakikada Babel'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Talisca'nın karşı karşıya pozisyondaki şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

71. dakikada ikinci yarının ilk etkili atağını yakalayan Beşiktaş, golü buldu. Soldan Caner Erkin'in ortasında Durica'nın uzaklaştırmak istediği top Negredo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı son çizgisinden altı pasa çıkardığı topu Babel, ayağının içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1.

78. dakikada Babel, kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Negredo'nun ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-2.

85. dakikada ceza alanına sokulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Pereira'nın şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.

90+2. dakikada Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. 

AA

Etiketler: beşiktaş, trabzonspor
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