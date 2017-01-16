Beşiktaş'tan zirve takibine devam

Osmanlıspor'u Ankara'da Talisca ve Cenk'in golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, lider Başakşehir'i 1 puan geriden takibini sürdürdü.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza ceza yayı çizgisi üzerinden sol ayağının içiyle topu ağlarla buluştu. Uzatmada da Cenk'in golü maçın skorunu belirledi.

Rakip kalede etkili olamayan Osmanlıspor'u 2-0 yenen Beşiktaş 38 puana yükseldi ve lider Başakşehir'i 1 puan geriden takibini sürdürdü. Ankara temsilcisi 26 puanda kaldı.

Cenk, ligdeki 11. golünü attı.

Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü. Fakat Hollandalı son bölümde sakatlandı ve oyunu terketmek zorunda kaldı. Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu ile Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Ankara'ya getirilmedi. Atınç Nukan ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.

Güneş'ten 3 değişiklik

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.

Talisca'nın Süper Lig hasreti bitti

Tecrübeli teknik adam, orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı.

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oğuzhan ve Talisca, birlikte oynadı

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı.

Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi. Cenk, Süper Lig'de 10 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.

Osmanlıspor'da önemli eksiklikler

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.

Akçay'dan zorunlu değişiklik

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.