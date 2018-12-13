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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

13 Aralık 2018, Perşembe 22:00
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, I Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

Maçın 2. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un soldan taşıdığı topu Vagner Love ceza sahası önünde Mustafa Pektemek'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 

9. dakikada Beşiktaş direklere takıldı. Sağ taraftan Dorukhan Toköz'ün sert ortasında Necip Uysal'ın kaleye gönderdiği top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi ve Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Malmö atağında Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Medel'in savunma arkasına attığı uzun topla ceza sahasına giren Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından sert şutunda, Karius direk dibinde topu kornere çeldi.

51. dakikada Malmö'nün golü geldi. Rosenberg'in orta sahadan savunmanın arkasına attığı topla buluşan Antonsson, sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

55. dakikada Quaresma sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi, Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

72. dakikada Traustason'un sağdan ortasına ön direkte Rieks'in vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi, siyah-beyazlı oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

90+2. dakikada gelişen Malmö atağında Christiansen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Malmölü futbolcunun müsait pozisyonunda vuruşunda Karius topu kurtardı, seken topa Christiansen röveşata ile yaptığı ikinci vuruşta ise meşin yuvarlak auta gitti. 

90+3. dakikada Larin savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

AA

Etiketler: beşiktaş, uefa
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