Beşiktaş UEFA sıralamasında 'uçtu'

Beşiktaş bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde topladığı puanlarla UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 takım arasında girerek 8. sıraya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Beşiktaş'ın bu sezon topladığı puanlar sonucu UEFA'daki yeni sırası sekizincilik oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi. Genel sıralamada 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor. Yeni sıralama şöyle: 1. Bayern Münih-21.00 puan 2. Manchester City-21.00 puan 3. Tottenham-21.00 puan 4. Real Madrid-20.00 puan 5. Barcelona-20.00 puan 6. Liverpool-20.00 puan 7. Machester United-20.00 puan 8. Beşiktaş-17.00 puan 9. Paris Saint-Germain-19.00 puan 10. Shakhtar Donetsk-19.00 puan 11. Chelsea-18.00 puan 12. Juventus-18.00 puan 13. Sevilla-17.00 puan 14. Basel-17.00 puan 15. Roma-17.00 puan 16. Porto-16.00 puan 17. Atletico Madrid-14.00 puan 18. CSKA Moskova-13.00 puan

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