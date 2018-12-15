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Beşiktaş ve Trabzonspor 127. randevuda

15 Aralık 2018, Cumartesi 13:33
Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 127. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 13 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 90 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, Trabzon'da kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Beşiktaş oldu.

AA

Etiketler: Beşiktaş, Trabzonspor, maç
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