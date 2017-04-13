Beşiktaş yarı final için sahada

Olympique Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında bu akşam kıyasıya mücadele edecek.

Siyah beyazlılar Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, rakibi Lyon ise kendi evinde konuk ettiği Lorient'e 4-1 mağlup oldu. Peki Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Lyon Stadı’nda 13 Nisan Perşembe günü saat 22.05’te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İŞTE 11'LER LYON: Lopes- Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette BEŞİKTAŞ: Fabri- Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic - Atiba, Oğuzhan - Babel, Talisca, Adriano - Cenk LYON BEŞİKTAŞ MAÇI "ÇOK YÜKSEK RİSK" KATEGORİSİNDE UEFA, Lyon Beşiktaş maçını "çok yüksek riskli" maç statüsüne aldı. Fransa'da emniyet güçleri alarma geçti. UEFA, karşılaşmayı güvenlik açısından dördüncü seviye olan "çok yüksek riskli maç" statüsüne aldı. Fransa'da bir futbol maçı için en yüksek seviye olan dördüncü derece, Fransız yargısında maçın halk için bir risk taşıdığı anlamına geliyor.

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