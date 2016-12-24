Beşiktaş zirveye yeniden yaklaştı

Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 yendi. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla farkı azaltma fırsatını iyi değerlendirdi. Vincent Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'a 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 35 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirdi. Ligdeki 7. penaltıyı değerlendiremedi Beşiktaş, bu sezon ligde 7. kez penaltı kazandı. Süper Lig'de en çok penaltı noktasına gelen takım olan siyah-beyazlı ekipte Aboubakar, 78. dakikada Gaziantepsporlu Barış Yardımcı ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını önledi. Daha önceki 6 penaltıyı gole çeviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir atıştan gol bulamadı. Öte yandan, penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma arasında atış öncesi kısa süreli diyalog yaşandığı görüldü. 5 maç sonra gol yemedi Siyah-beyazlı takım, 5 resmi maç sonra kalesini gole kapattı. Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı. AA

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