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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Beşiktaş, zorlu Malatya deplasmanından galibiyetle dönüyor

15 Şubat 2019, Cuma 23:00
Beşiktaş, Süper Lig'de 22. haftasının açılış maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında taraflar eşitliği bozamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, 50. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor, 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 70. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı.

Müsabakanın 41. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında baskılı bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlı takım, kalan bölümde farkı açamasa da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla puanını 39'a yükselten siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. 

Beşiktaş'tan galibiyet serisi

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

Ligin 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2, 21. haftada ise Bursaspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Malatya deplasmanından da galip ayrıldı. 

Hutchinson'un bu sezon 2. golü

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.

Bu sezonki ilk golünü 20. haftadaki Antalyaspor maçında atan Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 50. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplamda 10 gole ulaştı.

Cezalı duruma düşen Ljajic, derbide yok

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Adem Ljajic, gol sevincinde korner direğini kırınca gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydeden 27 yaşındaki futbolcunun gol sevinci sırasında tekme attığı korner direği kırıldı.

Bunun üzerine hakem Cüneyt Çakır, Ljajic'e sarı kart gösterdi. Bu kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Beşiktaş'ın 23. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. 

Yeni Malatyaspor galibiyete hasret 

Süper Lig'de bu sezonun başarılı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 18. haftada 3-2'lik skorla Göztepe karşısında alan sarı-siyalı ekip, sonrasındaki 4 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Malatya temsilcisi, 20. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ve 21. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

Adem Büyük'e VAR'la kırmızı kart

Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin 41. dakikasında Beşiktaşlı Jeremain Lens'e arkadan müdahalede bulunan Adem Büyük'e hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi.

VAR uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden inceleyen Cüneyt Çakır, tecrübeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

AA

Etiketler: beşiktaş, malatyaspor, süper lig
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