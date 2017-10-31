Beşiktaş zorlu Monaco maçına hazır; Caner Erkin kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın kalan bölümünde, yarın oynanacak Monaco maçının taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Süper Lig'de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası verilen Caner Erkin, antrenmanda yer almadı.

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'Maçı kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculardan Tolgay Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Monaco ile birbirlerini tanıdıklarını belirten Güneş, "Rakibimizin bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olmakta sıkıntıları vardı ama grupta en iyi oyunculara sahip ekiple oynayacağız. Sidibe ve Falcao yokken bile forvet pozisyonunda Keita Balde var. Onu bekliyoruz. Dolayısıyla rakibimizde bir eksik görmüyorum." diye konuştu.

Maçı kazanmaları durumunda gruptan çıkacaklarını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Kaybetmemek bile avantaj olacaktır. Öncelikle kazanmayı ama en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmayı düşündüğümüz bir maç. O yüzden sabırlı oynayacağız. Hazırlıklı olmalıyız çünkü iyi kapanıp hızlı çıkan oyuncuları var. Aldığımız puanlara bakarak maça çıkmayacağız. Rakibimizin oyuncularına göre nasıl tedbir alırız, ona bakacağız. Maçı kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz. Riskleri nasıl ve ne zaman alacağımızı oyun içerisinde göreceğiz."

Caner Erkin kadroda yok

Deneyimli teknik adam, dikkatli ve sabırlı bir oyun oynamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada sabır çok önemli. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde ise hücum yapacağız. Oynadığımız üç karşılaşmada da kendimizi hem bireysel hem de takım olarak test etme şansımız vardı. Umarım bizim için yarın da güzel bir test maçı olur. Kendi oyunumuzu sergileyerek öncelikle 3 puan almak, olmazsa 1 puan elde etmek istiyoruz. Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin kadroda olmayacak."

Tolgay Arslan: Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ise Monaco karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını ifade etti.

Monaco'nun eksiklerinin kendilerini ilgilendirmediğini ve her iki takımın da birbirini iyi tanıdığını dile getiren Tolgay, şunları söyledi:

"Bazen kazanır bazen kaybederiz ama son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Yarınki maçta çok taraftar bekliyoruz. Şunu da unutmamamız gerekiyor, biletler 100 liradan başlıyor. Babalar, çocuklar geliyor. Parasını biriktirip gelenler oluyor. Biz onları sevindirmeye mecburuz. Her maçta galibiyet alamıyorsunuz ama mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."