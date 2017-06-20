Beşiktaşlıları üzecek iddia

Portekiz Basını: "Talisca M.United ile anlaştı"

Beşilktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için ülkesinde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester Uniüed ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.

ABOUBAKAR NEW CASTLE YOLCUSU MU?

Diğer taraftan bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşmaya sağlanamayan Aboubakar'ın İngiltere'ye transfer olacağı konuşuluyor. Bu sezon tekrardan Premier Lig'e dönen Newcastle'ın Menajeri Benitez, Kamerunlu yıldız oyuncunun transfer edilmesini istediği kaydedildi. Ojobo'nun bu iddialarının ne derece gerçek olacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.